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Birthdays & Anniversaries 8-20-19

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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

DEMI LOVATO (27) AL ROKER (65) ROBERT PLANT (71)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

KENDALYN TALLY (6)
CAROLINE CAMP (7)
GWEN SMITH
ADRIANE AUSTIN
TRACI GRAHAM (55)
MADISON SCHREIBER (18)
OB BAKER
ANNETTE REEDER (40)
BRITTANY HAND (25)
MARVIN TATE
GRAYSON SHOOK
DORTHY HENDERSON
STACI BROM
JENNIFER SHEETS
DAISY PONIUS
MATTHEW HANES

WYNELL & MARY SMITH (8)
TERRY & BRENDA PORTER (31)
DAVID & MINDY SPENCER

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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