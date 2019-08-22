Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 8-22-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

DUA LIPA (24), KRISTEN WIIG (46) TY BURRELL (52)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

ELAINE WINEINGER
MADDISON KELLEY (3)
ANTHONY KELLEY (24)
BIANCA CHAVEZ (67)
LARRY ROACH (69)
SCOTT JAMES
BILL FLETCHER (85)
HUNTER VANHAAG (15)
SUSAN SULLIVAN
LARRY GOODWIN (85)
TIARRA DAWN TRUETTE
TINA MCMILLIN (57)
JACOB BRIEDE (15)
KENNIE CORNSILK

CLAY & GABBY KING (5)
DEAN & MELISSA HUFF (30)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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