Birthdays & Anniversaries 8-30-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Bebe Rexha (30) Cameron Diaz (47) Warren Buffett (89)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
RONDA CAIN (63)
KELLY SCOTT
AIDAN DUNBAR (4)
ANDREW GARCIA (47)
TRENT GILLESPIE
STELLA TRILLO GARCIA (40)
WACEY CANADA (12)
KEEGAN GARCIA (10)
CAROLYN COPE
AMY MAYO
MAX HORN (9)
RYAN RASCHKE (12)
BOWEN SNYDER (5)
JIMMY FULLEROS (51)
TROY GLASS (68)
RONNIE PULLIN (50)
DONNIE PULLIN (50)
MICHAEL MCCANN (14)
SANDY WALKER
KRIS & CHERYL ROBERTS (39)
DUANE & LINDA BETTS (44)
SATURDAY
SIMON FLORES (69)
SAMANTHA FANCHER (30)
GARRETT MOENNING (26)
LINDA BETTS (67)
JEANIE LANDIAK
JASON CUMMINS (40)
RUSTIN PARK (4)
SHYLA LEWIS (5)
BREEZY MACKIE (21)
AUBREY PETERS (11)
CHASE SCHREIBER (26)
JULIE WOLF
MICHAEL & CINDY BROWN (23)
MICHAEL & CYNTHIA SIMMONS (29)
SUNDAY
KIETH ASHTON
GRACE NELSON (17)
SUSAN PALMORE (51)
TEX & LEONA BILLINGTON (47)