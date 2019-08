Birthdays & Anniversaries 8-30-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Bebe Rexha (30) Cameron Diaz (47) Warren Buffett (89)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY

RONDA CAIN (63)

KELLY SCOTT

AIDAN DUNBAR (4)

ANDREW GARCIA (47)

TRENT GILLESPIE

STELLA TRILLO GARCIA (40)

WACEY CANADA (12)

KEEGAN GARCIA (10)

CAROLYN COPE

AMY MAYO

MAX HORN (9)

RYAN RASCHKE (12)

BOWEN SNYDER (5)

JIMMY FULLEROS (51)

TROY GLASS (68)

RONNIE PULLIN (50)

DONNIE PULLIN (50)

MICHAEL MCCANN (14)

SANDY WALKER

KRIS & CHERYL ROBERTS (39)

DUANE & LINDA BETTS (44)

SATURDAY

SIMON FLORES (69)

SAMANTHA FANCHER (30)

GARRETT MOENNING (26)

LINDA BETTS (67)

JEANIE LANDIAK

JASON CUMMINS (40)

RUSTIN PARK (4)

SHYLA LEWIS (5)

BREEZY MACKIE (21)

AUBREY PETERS (11)

CHASE SCHREIBER (26)

JULIE WOLF

MICHAEL & CINDY BROWN (23)

MICHAEL & CYNTHIA SIMMONS (29)

SUNDAY

KIETH ASHTON

GRACE NELSON (17)

SUSAN PALMORE (51)

TEX & LEONA BILLINGTON (47)