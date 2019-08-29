Birthdays & Anniversaries 8-29-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Liam Payne (26) Lea Michele (33) Carla Gugino (48)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
ALICE MIDDLE (78)
ROBIN COCHRAN (27)
ROCKY BAKER
BRYAN MYERS
TRACY RUSHING (39)
SONNY LUNA (43)
PAYTON JAMES (23)
WALLACE GRESHAM (54)
AMBER MOENNING (34)
TANDY ROBERTS
DANA MCLAUGHLIN
TRAVIS TWINING
ALAINA GREEN (15)
TOBY BEASON (30)
RHONDA HENRY
MARY DISHMAN
CALVIN GLOVER (15)
KHLOE DELVALLE (10)
SCOTT BRYANT HOWERY (21)
ALLESANDRA GAGNE (10)
MIKE & SANDRA BROWNING (35)
BOB & FRAN RUSSELL (60)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.