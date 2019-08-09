Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 8-9-19

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Anna Kendrick (34), Deion Sanders (52), Hoda Kotb (55),

Michael Kors (60), Sam Elliott (75)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
ELIZABETH ANTHONY (4)
THOMAS PILKINTON (68)
SHAREKA WHITE (44)
MIGUEL RODRIGUEZ (32)
NATALIE LINDSLEY (8)
TAMMIE TEMPLETON (57)
JUNE DOTSON (10)

TRACEY & NATALIE HOFF

SATURDAY
DEVIN VILLASTRIGO
RHONDA DURDALLER (65)
MOLLY GILMORE CAUBLER

LEE ROY & SAMMY JONES (45)
HARRY & BARBARA WARREN (58)

SUNDAY
ERIC WILLIAMS
VIVIAN FATHEREE (28)
JOY BARRETT (29)
EUGENE RIDINGER
ZACH LOVE (20)
LEWIS WESTPHAL (82)
AUBREY PETERS

LLOYD & TERESA SCHREIBER (29)
BRENT & CINDY HOFF

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

More Don't Miss

Trending Stories

Get FREE Text Alerts
Report It
Clear the Shelters

Days

Hours

Minutes

Seconds

Latest News

More Local News