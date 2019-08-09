Birthdays & Anniversaries 8-9-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Anna Kendrick (34), Deion Sanders (52), Hoda Kotb (55),
Michael Kors (60), Sam Elliott (75)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
ELIZABETH ANTHONY (4)
THOMAS PILKINTON (68)
SHAREKA WHITE (44)
MIGUEL RODRIGUEZ (32)
NATALIE LINDSLEY (8)
TAMMIE TEMPLETON (57)
JUNE DOTSON (10)
TRACEY & NATALIE HOFF
SATURDAY
DEVIN VILLASTRIGO
RHONDA DURDALLER (65)
MOLLY GILMORE CAUBLER
LEE ROY & SAMMY JONES (45)
HARRY & BARBARA WARREN (58)
SUNDAY
ERIC WILLIAMS
VIVIAN FATHEREE (28)
JOY BARRETT (29)
EUGENE RIDINGER
ZACH LOVE (20)
LEWIS WESTPHAL (82)
AUBREY PETERS
LLOYD & TERESA SCHREIBER (29)
BRENT & CINDY HOFF
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.