Birthdays & Anniversaries 9-12-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Colin Ford (23) Andrew Luck (30) Jennifer Hudson (38) Kim NamJoon (25)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
TOMMY DELUNA (48)
BILL BEGEMAN (90)
DELANEY ARIAS (27)
RAYMOND VELASQUEZ (16)
CHRISTOPHER TAYLOR (18)
CAROLINE TAYLOR (18)
BAILEY MCGLOTHLIN (11)
GABRIEL HUFF (12)
RUTH MURPHY
JAY RICH (57)
TIM MOORE (73)
CHAD OWN (12)
SIENNA FLORES (12)
JAKE TRUETTE
PAISLEY ROSE O’DELL (7)
CONNER SCHREIBER (12)
DONETTE CORNSILK
STEPHEN HOOTEN
BRENT HOFF
CODY & ALISA ECHOLS (10)
KEVIN & BRANDI WHITESIDE (19)
JOHN & DEBBIE REEDER (44)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.