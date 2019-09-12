Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 9-12-19

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Colin Ford (23) Andrew Luck (30) Jennifer Hudson (38) Kim NamJoon (25)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

TOMMY DELUNA (48)
BILL BEGEMAN (90)
DELANEY ARIAS (27)
RAYMOND VELASQUEZ (16)
CHRISTOPHER TAYLOR (18)
CAROLINE TAYLOR (18)
BAILEY MCGLOTHLIN (11)
GABRIEL HUFF (12)
RUTH MURPHY
JAY RICH (57)
TIM MOORE (73)
CHAD OWN (12)
SIENNA FLORES (12)
JAKE TRUETTE
PAISLEY ROSE O’DELL (7)
CONNER SCHREIBER (12)
DONETTE CORNSILK
STEPHEN HOOTEN
BRENT HOFF

CODY & ALISA ECHOLS (10)
KEVIN & BRANDI WHITESIDE (19)
JOHN & DEBBIE REEDER (44)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

More Don't Miss

Trending Stories

Recent Videos

Birthdays & Anniversaries 9-12-19

Thumbnail for the video titled "Birthdays & Anniversaries 9-12-19"

Texoma Gives with Tyler Manning

Thumbnail for the video titled "Texoma Gives with Tyler Manning"

What the Tech: What's included in iOS 13

Thumbnail for the video titled "What the Tech: What's included in iOS 13"

Child Care Partners officials host Texoma Gives preview party

Thumbnail for the video titled "Child Care Partners officials host Texoma Gives preview party"

Texoma school districts prepare for flu season

Thumbnail for the video titled "Texoma school districts prepare for flu season"

WF officials remember when the Twin Towers fell

Thumbnail for the video titled "WF officials remember when the Twin Towers fell"

Texomans show support, raise funds for Sept. 11 Memorial Fund through 5K

Thumbnail for the video titled "Texomans show support, raise funds for Sept. 11 Memorial Fund through 5K"

Nonprofit officials eagerly await Texoma Gives 2019

Thumbnail for the video titled "Nonprofit officials eagerly await Texoma Gives 2019"

Man connected to multiple robberies, home invasions, shootings indicted on new home invasion charge

Thumbnail for the video titled "Man connected to multiple robberies, home invasions, shootings indicted on new home invasion charge"

First responders honored with 'Star of Texas' recognition at state Capitol

Thumbnail for the video titled "First responders honored with 'Star of Texas' recognition at state Capitol"

WF officials remember when the Twin Towers fell

Thumbnail for the video titled "WF officials remember when the Twin Towers fell"

Texomans show support, raise funds for Sept. 11 Memorial Fund through 5K

Thumbnail for the video titled "Texomans show support, raise funds for Sept. 11 Memorial Fund through 5K"
Get FREE Text Alerts
Report It

Latest News

More Local News