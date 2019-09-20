Birthdays & Anniversaries 9-20-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
The-Dream (42) Jon Bernthal (43) George RR Martin (71)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
GEORGIA FAYE BINGHAM (100)
KREED WALKER (2)
ELLA EDSON (9)
COLE SAVIS (9)
LORI BOUTWELL
JOSH OZUNA
ETHAN BLAIR (13)
JANNA MORGAN (35)
ANDY & SHEA ANZALDUA (5)
ERIC & GENEVA MCLEAN (10)
SATURDAY
LORRIN TEIGNE — 19
JADAKIES HICKMAN — 19
RASHAD HICKMAN SENIOR — 45
JASGON FIELDS (5)
MIKE DITTO
CHERYL HUTSON (60)
CYNTHIA HOWERY (36)
DAVID SHAWVER (58)
SUNDAY
CHRIS AULTMAN
PRISCILLA STEWART (61)
CALLI SIMMONS
GENE SCHLOSSER (1)
ELENA SERRANO (6)
TAMMY MCAFEE
KYLE MOYER (35)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.