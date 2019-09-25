Birthdays & Anniversaries 9-25-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Donald Glover (36) Will Smith (51) Mark Hamill (68)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
KATHY HARRIS
MASON KIMZEY (18)
BRAELYN SIMPSON (10)
DARLA KECK
ROBERT MANEY JR. (49)
DOUG PATTERSON
GLENN KIESCHNICK (75)
BLANCA BREZINA
FRED GODBY (65)
DIKE HAMILTON
CHARLEY MORGAN (6)
CHANCE & ASHLEY SCHROEDER (9)
CHRIS & HANNA CANNEDY (9)
CHRIS & BRENDA ROBERTSON (15)
JAY & DARLA WOMACK (37)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.