Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversaries 9-6-19

Birthdays
Posted: / Updated:

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Idris Elba (47) Jeff Foxworthy (61) Roger Waters (76)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

FRIDAY
CASEY AULTMAN (9)
MACKENZIE COOK (21)
JOLENE CARROLL
CHRISTIE THREADGILL
MICHAEL ANDREW NEVES (17)
DAN ALLEY (60)
JANA FLEMING
ANITA TAYLOR
GABY ARREDONDO (18)

REESE & BRENDA REYNOLDS (23)
BILL & KARRY HARRISON (60)

SATURDAY
HOPE CULLERS
LAWSON MURPHEY WOMACK (2)
JANIS JORDAN (72)
TAYLOR MAULDWIN
BARBARA BATES (64)
TORI ESPARZA (14)

SUNDAY
JENNIFER LANE (39)
JAY HICKEY (70)
GAVIN DICKERSON (13)
BRODY STOREY (8)

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

More Don't Miss

Trending Stories

Get FREE Text Alerts
Report It

Latest News

More Local News