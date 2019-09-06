Birthdays & Anniversaries 9-6-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Idris Elba (47) Jeff Foxworthy (61) Roger Waters (76)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
CASEY AULTMAN (9)
MACKENZIE COOK (21)
JOLENE CARROLL
CHRISTIE THREADGILL
MICHAEL ANDREW NEVES (17)
DAN ALLEY (60)
JANA FLEMING
ANITA TAYLOR
GABY ARREDONDO (18)
REESE & BRENDA REYNOLDS (23)
BILL & KARRY HARRISON (60)
SATURDAY
HOPE CULLERS
LAWSON MURPHEY WOMACK (2)
JANIS JORDAN (72)
TAYLOR MAULDWIN
BARBARA BATES (64)
TORI ESPARZA (14)
SUNDAY
JENNIFER LANE (39)
JAY HICKEY (70)
GAVIN DICKERSON (13)
BRODY STOREY (8)