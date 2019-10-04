Birthdays & Anniversary 10-4-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Dakota Johnson, 1989 Susan Sarandon, 1946 Liev Schreiber, 1967
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
FRIDAY
SUSIE YOUNG
ASHER JAMES RICE (2)
ADDILYNN CASTRO (8)
KARIS DENSON (11)
TYLER NEAL (13)
ALLISON GILL (16)
LISA MARIE IBARRA (29)
MARTY HAMMONDS (57)
AIDEN MCMASTER (12)
DEBORAH REED (91)
CHRISTOPHER ALLEN (15)
MCKENA SHAFER (20)
DUANE OUTLAW (60)
KATHRYN BROCK-THOMPSON (60)
SUSAN BARR (65)
BILL & LINDA DELONG (12 YEARS)
SATURDAY
SAVION WORTHY (4)
SAILON WOODS (15)
ROBBIE WHEELER
DUKE TOWNSON (3)
IVA BROUSSARD
SCOTT ANDERSON
CRYSTAL BORREGO
DEBBIE STALEY (65)
SUNDAY
ADDISON HILLIS (6)
LINDA DICKERSON
ED ROY (85)
AIDEN OUTLAW (6)
AMY COOPER
LANDON DEWOODY (21)
REBECCA WYATT (60)
TREVOR SCHOLL (17)
KAILI OZUNA
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.