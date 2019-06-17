Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 6/17

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

AMARI COOPER (25), KENDRICK LAMAR (32), VENUS WILLIAMS (39)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

ISRAEL GARCÍA (14)
MARCO TERRONES (40)
CARTER RYAN KNIGHT
BRANDI EDMONDS
TRACY NEWCOMER
JACK WILLIAMS
NATHANIEL DYCHES (14)
TAMI FISHER NEINAS (53)
BRAXTON ECHOLS (9)
REAGAN ROMINES (17)
ASSUNTA MCCATHERN (55)
BAIELY GRANT
LOGAN BARRERA (8)
MADILYN GRAHAM (9)
RILEY DELUNA (29)

ROB & AMY PROPP (19)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM

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