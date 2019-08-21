Birthdays & Anniversary 8-21-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
KACEY MUSGRAVES (31) USAIN BOLT (33) KENNY ROGERS (81)
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
HILARY ROBLES (32)
ERIKA ROBLES (32)
SHARON CASTLE (55)
CALYAN PROBST (3)
LASHONE MCNEILL (35)
HARRY WARREN (80)
LUKE LANE (12)
BERTIE FOSTER
SHYANNE MARTINEZ (21)
MICHAEL HARRIS
MACE MCCLATCHY
LOGAN DIEHM
JAXSUN CARROLL (11)
GABRIELLA GARCIA (13)
RAYMOND & MARCY MAYSZAK (9)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.