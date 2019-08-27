Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 8-27-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

MARIO (33) AARON PAUL (40) TOM FORD (58)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

CAROL MORTON
BECKY KINDER
Ethan Jones (15)
COURTNEY KROGSTAD (28)
GERI WHITAKER (81)
PAYTON PERKINS (21)
RICK BEREND
TYREEANA MENDEZ (23)
JENE SIMONS
MECHELE PENNARTZ
LISA LAMINACK
BROOKLIN RELIFORD (43)
TYLER LINCOLN (18)
KELICIA DELVALLE (13)
BLAKE POWELL (18)
JIM RUSSELL (65)

RAY & ANGIE NEWTON (31)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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