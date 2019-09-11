Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 9-11-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Ludacris (42) Taraji P. Henson (49) Scott Patterson (61)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

TANYA BRYANT (67)
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RAYMIE WHEELER (31)
JODY JENKINS (37)
MCKINSEY CLEVELAND
ELIJAH KEPHART (12)
MASON MURPHEY (23)
SCOTT BOWDEN (45)
AMANDA HUGHES (38)
KAYLA SCHROEDER (28)
TINA CARVER
CAREN RUSHTON (51)
DEAN ADAMS (16)
JAMIE GAGE (4)
KEVIN HARRIS (27)
HALEY ANDERSON (19)
KELLEY HUGHES (51)

CALVIN & ANN GLOVER (48)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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