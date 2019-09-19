Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 9-19-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Kevin Zegers (35) Jimmy Fallon (45) Trisha Yearwood (55)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

ROY MIDDLE (79)
ROBERT PENALUNA
ZACK SHIPLEY (25)
MICHAEL BRADSHAW
GEORGIA HUMPHREYS (9)
CHRIS VILLA
CANDACE BAILEY
RENO VILLASTRIGO SR. (60)
ROBERT MANEY SR. (70)
MALIRI MARSH (18)
ISAIAH RIOS (16)
ELEKTRA BRUMLEY (6)
CHARLI MARSH (7)
ALEX AMAYA SR.
LOCO AMAYA (6)
ADRIENNA SMITH
MONIQUA BRIGHAM-COLBERT
MICHAEOLA MASON
JACE FRALISH (3)
EVERLY SCHENCK (2)
MICAH HALL

JOHN & TONINET WILLIAMS

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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