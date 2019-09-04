Birthdays & Anniversary 9-4-19

HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE
Beyoncé GRANGER SMITH Richard Speight
LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES
Steven Wheeler (54)
ROSITA ALANIZ (83)
CHELSEY REYNOLDS HENRY (32)
PENNY ROGERS
MELISSA COLLINS-CHAVEZ (41)
FREDDY BATES SR. (68)
MICHAEL TAYLOR (55)
ANITA TAYLOR
ABIGAIL CARDONA (15)
KENNETH JONES (55)
KIMBERLY CAGLE WIEMERS (37)
LINDA WAGES (69)
EMILY ORSAK (10)
JOE & NORMA FONSECA (37)
IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.