Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 9-4-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Beyoncé GRANGER SMITH Richard Speight

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

Steven Wheeler (54)
ROSITA ALANIZ (83)
CHELSEY REYNOLDS HENRY (32)
PENNY ROGERS
MELISSA COLLINS-CHAVEZ (41)
FREDDY BATES SR. (68)
MICHAEL TAYLOR (55)
ANITA TAYLOR
ABIGAIL CARDONA (15)
KENNETH JONES (55)
KIMBERLY CAGLE WIEMERS (37)
LINDA WAGES (69)
EMILY ORSAK (10)
JOE & NORMA FONSECA (37)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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