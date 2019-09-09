Birthay's and Anniversaries

Birthdays & Anniversary 9-9-19

Birthdays
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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

Hunter Hayes (28) Michael Buble (44) Adam Sandler (53)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

ANNISTON HARDY (4)
SERENITY JACKSON (11)
ANNABELLE HART MCNEILL (7)
SARAH HERNANDEZ
CONNER KEY
KEN THIEMER
DANIEL MRUGALSKI
COLE HEMMI (29)
ALEXIS TAYLOR (13)
LESLIE WILKERT THOMAS (35)
CHRIS ORSAK (49)
BROOKE SCHREIBER (21)

DARRYL & BECKY LIGHTFOOT (41)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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