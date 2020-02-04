1  of  41
Closings
Archer City ISD Archer City Service Center Archer County Courthouse Benjamin ISD Child Care Partners Chillicothe ISD Christ Academy City View ISD Clay County Senior Center Crowell ISD Floral Heights United Methodist Church Henrietta ISD Holy Family Catholic Church Knox City-O'Brien CISD Learning Tree Preschool Munday ISD Northside ISD Notre Dame Catholic School Pain Rehab Group Clinic Petrolia CISD PETS Low Cost Spay/Neuter Clinic Quanah ISD Red River Hospital Out Patient Programming Rose St. School School for Little People Seymour ISD Southside Youth Senter The Arc of Wichita County Throckmorton ISD TMC Imaging United Regional Cardiac/Pulminary Rehab Vernon ISD VIP Tots Childcare Wee School Wichita Christian Wichita County Humane Society Wichita Falls ISD Wichita Falls Youth Ballet Windthorst ISD YMCA Early Childhood and Youth programs Young County courthouse

MSU SPEAKERS AND ISSUES: Leslie B. McLemore

Interviews

by:

Posted: / Updated:

LESLIE B. MCLEMORE

THURSDAY, FEB. 6, AT 7 P.M.
WICHITA FALLS MUSEUM OF ART AT MSU, 2 EUREKA CIRCLE

“THE MISSISSIPPI FREEDOM DEMOCRATIC PARTY: SOME PERSONAL REFLECTIONS.”

LESLIE BURL MCLEMORE, CIVIL RIGHTS ACTIVIST, EDUCATOR, AND POLITICIAN, ONCE SERVED AS A FIELD SECRETARY FOR THE STUDENT NON-VIOLENT COORDINATING COMMITTEE AND AS VICE-CHAIRMAN FOR THE MISSISSIPPI FREEDOM DEMOCRATIC PARTY. ORIGINALLY FROM WALLS, MISSISSIPPI, MCLEMORE EARNED A BACHELOR’S DEGREE IN SOCIAL SCIENCE AND ECONOMICS AT RUST COLLEGE, A MASTER’S DEGREE IN POLITICAL SCIENCE AT ATLANTA UNIVERSITY, AND A PHD IN GOVERNMENT FROM THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT AMHERST. HIS DISSERTATION WAS TITLED “THE MISSISSIPPI FREEDOM DEMOCRATIC PARTY: A CASE STUDY OF GRASS-ROOTS POLITICS.” BEFORE TEACHING AT SOUTHERN UNIVERSITY AND JACKSON STATE UNIVERSITY, HE DID POSTDOC WORK AT JOHNS HOPKINS UNIVERSITY AND HARVARD UNIVERSITY. AT JACKSON STATE, HE BECAME FOUNDING CHAIR/PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE AND DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL. MCLEMORE HELPED FOUND THE FANNIE LOU HAMER NATIONAL INSTITUTE ON CITIZENSHIP AND DEMOCRACY IN 1997. TWO YEARS LATER, HE BECAME A MEMBER OF THE JACKSON CITY COUNCIL, A POSITION HE HELD FOR A DECADE. IN 2010, HE BECAME INTERIM PRESIDENT OF JACKSON STATE UNIVERSITY WHERE HE INTRODUCED A NEW MOTTO-“BRIDGE TO A BRIGHTER TOMORROW.” MCLEMORE HAS SERVED ON THE MISSISSIPPI MUNICIPAL LEAGUE, AS CHAIR OF THE LEADERSHIP TRAINING COUNCIL OF THE NATIONAL LEAGUE OF CITIES, AND AS INTERIM MAYOR OF JACKSON. HE IS CO-EDITOR OF FREEDOM SUMMER: A BRIEF HISTORY WITH DOCUMENTS (BEDFORD/ST. MARTIN’S, 2017). IN HIS RETIREMENT, MCLEMORE ENJOYS MENTORING AND PARTICIPATING IN NEH SUMMER INSTITUTES ON THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

More Don't Miss

Trending Stories

Get FREE Text Alerts
Report It

Latest News

More Local News