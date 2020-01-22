NEGRO LEAGUES EXHIBITION OPENING RECEPTION
THURSDAY, JANUARY 23; 5:30-7:30 PM
MUSEUM OF NORTH TEXAS HISTORY
720 INDIANA, DOWNTOWN WICHITA FALLS
WWW.WICHITAFALLSARTS.ORG
BLACK HISTORY MONTH KICK OFF
“IN SEARCH OF THE BLACK SPUDDERS”
FEBRUARY 1ST; 1-4 PM
ALL HANDS CULTURAL COMMUNITY CENTER
302 TULSA ST.
WICHITA FALLS SPORTS LEGENDS DAY
FEBRUARY 8TH, 11 AM – 1 PM
ALL HANDS CULTURAL CENTER
302 TULSA ST.
FAMILY DAY AT THE MUSEUM OF NORTH TEXAS HISTORY
NEGRO LEAGUES BEISBOL EXHIBITION
FEBRUARY 22; 10 AM – 4 PM
720 INDIANA, DOWNTOWN WICHITA FALLS
SENIOR DAY AT THE MUSEUM OF NORTH TEXAS HISTORY
NEGRO LEAGUES BEISBOL EXHIBITION
FEBRUARY 29; 10 AM – 4 PM
720 INDIANA
FOR GROUP BOOKINGS: (940) 500-4453