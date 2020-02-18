SOLID ROCK HOUSE OF GOD

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SOLID ROCK HOUSE OF GOD PRESENTS THE VARIETY TOUR FOR HUNGER RELIEF FEATURING SEVEN DAY SLUMBER, STARS GO DIM, AND STEVEN MALCOLM WITH GUEST SPEAKER JOSEPH ROJAS.

DATE: FEBRUARY 24
TIME: 7:00 PM – 9:00 PM
LOCATION: MEMORIAL AUDITORIUM

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