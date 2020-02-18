SOLID ROCK HOUSE OF GOD PRESENTS THE VARIETY TOUR FOR HUNGER RELIEF FEATURING SEVEN DAY SLUMBER, STARS GO DIM, AND STEVEN MALCOLM WITH GUEST SPEAKER JOSEPH ROJAS.
DATE: FEBRUARY 24
TIME: 7:00 PM – 9:00 PM
LOCATION: MEMORIAL AUDITORIUM
by: L. RoblesPosted: / Updated:
SOLID ROCK HOUSE OF GOD PRESENTS THE VARIETY TOUR FOR HUNGER RELIEF FEATURING SEVEN DAY SLUMBER, STARS GO DIM, AND STEVEN MALCOLM WITH GUEST SPEAKER JOSEPH ROJAS.
DATE: FEBRUARY 24
TIME: 7:00 PM – 9:00 PM
LOCATION: MEMORIAL AUDITORIUM