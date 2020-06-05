Wichita Falls High School Graduation 2020

Congratulations to the Class of 2020
Kennedy Lauren Baker
Kaitlin Emily Baker
Shannon Dale Perry
Claire Elisabeth Perry
Peter Andrew Griffiths
Emma Frances Watson
Raylee Jay Darden
Kordell Micheal Dorman
Lauren Elizabeth Anderson
Alexa Rae Alden
Ellora Celestine Ashish
Ashanti Nicole Davis
Gracie Leigh Dunn
Jacob Anthony Esparza
Ravyn Dawn Fager
Kayla Marie Gerstner
Abigail Grace Kaspar
Jesse Thomas Land
Jacob William David Lang
Zane Braxton Leonard
Raquel Rubi Martinez
Carter Blaine Milstead
Jack Kelly Murdock
Madeline Claire Price
Melanie Opal Rose
Valeria Sarahi’ Ruiz
Gianni Thomas Schalk
B’Elana Renae Susmilch
Chester Williams IV
Zachariah James Williams
Jordan Orlando Aguirre
Manuel Eduardo Aldana
Justan Lee Alford Jr.
Lizeth Aquino Vazquez
Lorenzo Gianni Arizola
Azia Elizabeth Arredondo
Gabryela Ann Arredondo
Karlye Ann Arredondo
Triston James Arvanis
Damien Avery Bailey
Marco Leon Barron
Hunter Alexander Bazile
Dorian Hunter Beaver
Charisse Diona Jo Bellfield
Sheila Damaris Benavides
Isaiah Cross Bennett
Robert Lee Blue IV
Shakera Renae Bowen
Tristan Antonio Broglio
Coby William Brown
Sheridan Lee Bumgardner
Mariah Nicole Bustillos
Alizaea Dezirae Byrd
Morgan Lynn Byrd
Damian Calixto
Cody David Callahan
Hailey Paige Callahan
Luis Angel Camacho
Caleb Joseph Cameron
Carlos Alberto Carmona
Shania Sarah Carrillo
Blake Daniel Carroll
Jeramiah Dewaine Carter
Mercedes Nicole Catalan
Lesly Denys Cerna
Denisse Chamblin Mojica
Cameron Ray Cole
Quintrell Labray Coleman
Leigha Wynter Colvin
Kynlee Addison Copeland
Alesia Nicole Corona
Giovanni Ordonez Corona
Veronica Isabel Corona
Gisselle Andrea Corrales
Anahi Escobedo Cortez
Brady Weyman Cotton
Ja’Nayia La’Kia Crawford
Mauricio Davila
Kobe James Daye
Connar Alexzander Dehoyos
Jasalin Elizabeth DeLeon
Kayleigh Marie Denney
Amanda Leanne Dickson
Jacob Cameron Dollar
Hunter Shane Doyle
Jerry Wayne Drullinger
Shelby Rae Drury
Dustin Duane Duff
Alexa Duran
Sidney Laiah Duran
Austin James Dzielawa
Kain Michael Dzielawa
Prince Edwards
Erick Escobedo
Serena Maria Esquivel
Baylen Keith Faris
Haylee Paige Feliciano
Marley Kim Fleisher
Nayely Flores
Keely Denise Foster
Reylando Julian Franco-Juárez
Samuel Robert Franklin
Hugo Alfredo Gallegos-Delgado
Mario Gabriel Gamez Jr.
Mydah Yanette Garcia
Yasmine Monae Worthy Garrett
Xavier James Garvin
Autumn Raye Marie Gary
Kaylee Dawn Gattis
Ashtyn Michelle Gee
Ashanti Nicole Geiger
Laura Yesenia Gomez
Frank Chance Gonzales
Israel Gonzalez
Maria Leovarda Gonzalez
Sarahy Calixto Gonzalez
Katherine Elizabeth Goss
Caleb Ray Gould
Landon Dean Graber
Adriana Granados Giron
Austin Eugene Gray
Aliviah Mae Green
Jordyn Laila Green
Caileigh Delouren Guerra
Berenice Guillen Tellez
Eric Sebastian Gutierrez
Casey Dawson Hare
Kala JoAnn Harlin
Jordan Hunter Harrison
Celeste Janae Hernandez
Christian Abraham Hernandez
Daeven Lee Hernandez
Jayden Manuel Hernandez
Jesus Enrique Hernandez
Johan Antonio Hernandez
Hayley Marie Herpeche
Kyle Hao Hoang
Meredith June Hodge
Andrew Joseph Howell
Grisela Ibanez
Jennevi Brisa Ibarra
Camryn Renae Jackson
Christian Dominique Jackson
Lindy Elle James
Sofia Jimenez
Genesis Deanne Johnson
Isaiah Quincy Johnson
Aushaquae Zhane Jones
Kira Winn Jones
Madison Leigh Jones
Gabriel Collin Keck
Chaz Quinton King
Logan Matthew Komatz
Brooke Danielle Lee
Mattie Lou-Opal Looney
Annapatricia Lopez
Jennifer Lopez
Maximino Lopez
Esperanza Lus Losoya
Jose Luis Luevano-Cruz
Gabriela Marie Madrigal
Eusteno Raul Maldonado
Francisco Javier Maldonado
Ixel Marin
Ashton Cole Marshall
Luis Alejandro Martell
Andres Jair Martinez Rivera
Elijah Guzman Martinez
Jadrian Vincent Martinez Jr.
Jakob Joshua Martinez
Joseph Mario Martinez
Lesly Martinez Rivera
Maria Fernanda Martinez
Justin James McCann
Harley Flynn McFerrin
Justin Nicholas McKay
Tre Jordan McKenzie
Pricila Mejia
William Joseph Melton
Mackenzie Olivia Miller
Dominic Anthony Milyiori
Eivanna Erica Mireles
Ryan Blake Monschke
Estefani Montanez Jimenez
Angel Ricardo Montoya Jr.
Jesus Angel Montoya Jr.
Noelia Arraccelly Mora
Seth Elias Morales
Ciclaly Yulissa Moreno
Elrond Anthony Moreno
Dakota Lee Morin
Parker David Morris
Alora Lynn Mullen
Zander Jayce Munoz
Roberto Murguia
Ryan Matthew Murphy
Jessie Jean Napier
Mia Faith Ochoa
Omar Ornelas
Adriana Jesus Palacios
Jessiena Yazmin Pando
Antonio Jose Paniagua
Camila Pantoja
Aeriana Nicole Papaelias
Maddison Olivia Parkey
Rickie Narendra Patel
Yash P Patel
Christian Paz
Danica Rae Pebworth
Madison Jiao Huai Peck
Nicholas Bryson Perez
Angkenan Phannet
Erica La’Shai Marie Powell
Jayden Gayle Prefontaine
Kelsey Marie Preston
Juan Raul Contreras Prieto
Laci LeeAnn Prince
Rachel Lorraine Pullam
Victor Ian Pyle
Alan Josue Ramirez
Angela Esperanza Ramirez
Heaven Leigh Ramirez
Angelina Marie Ramon
Andreya Tiwuanna Randle
Bryana Anita Rangel
Nickolas Giovanni Read
Nigyl Armani Read
Jaden Michael Reed
McKaylee Brianne Reese
Tania Denisse Reza Lucero
Beverly Anne Rivera
Haylee Jayden Robertson
Sophie Elise Roberts
Kirianna Shanelle Rockmore
Andrea Jasmin Rodriguez
Miriam Teresa Rodriguez
Ruby Adaly Rodriguez
Saul Rodriguez
Trinity Matilda Rodriguez
Andrea Julianna Rojas
Erik Alexander Rojas
Roland Mitchell Salazar Jr.
Jose Aristeo Sanchez
Roberto Carlos Sanchez
Veronica Sanjuan
Gissel Amparo Santana
Jorge Caleb Santos
Cody Shane Sauceda-Cohen
Daniel Ryan Schultz
Isiah Aaron Schwind
Olivia Brooke Shonk
Yordy Sierra
Kaleb Ray Singletary
Raemarie Jean Sinzun
Cicely Rose Skeet
Jayda Christine Smith
Sedrick Evaughn Smith Jr.
Tionté Trevionne Smith
Taylor Nicole Sosebee
Riley Madison Surpri Southby
Vance Sebastian Stachowiak
Preston Phillip Stephan
Jasmine Marie Stewart
Zahrius Nolan Stratford
James Dylan Straus
Julienne Elizabeth Sweeney
Andrew James Tanguma
David Alejandro Tapia
Destiny Breann Tarin
Opal Clarice Tatom
Christian Gerardo Tellez
Miguel Angel Terrones
Matthew Aaron Terry
Gabrielle Annaliese Tezaguic
Tyler Paul Thames
Jacob Evan Torres
Rosemarie Nicole Torres
Lauren Leigh Trainer
Jezzna Jessica Trejo
Victor James Turner
Giovanah Gabriella Uribez
Javier Luis Vallejo Jr.
Fidel Juan Varela
Michael Leroy Vargas
Julio Cruz Velasquez
Monica Angel Velasquez
Angel Brickell Venegas
Idaly Vidana Rios
Jose Angel Vidana
Efrain Omar Vigil Jr.
Luis Felipe Villasenor Lagos
Cristian Ariel Villegas
Daniel Alexander Villegas
Noelia Elysa Villegas
Akir Sekhem Ward
Faith Leeann Warner
Sara Nicole Weaver
Morgan Elise Whipple
Crystal Marie White
Tyson Lee Whiteside
Madison Michelle Whitlow
Byron D’Wayne Williams
Chase Williams
Shawn Eric Wiltse Jr.
Gaige Michael Wright
Annika Aalycea Young
Aubri Nicole Zachary
Selena Zapata