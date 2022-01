4500 Seymour Highway – Commercial Property

Wichita Falls

1,000 to 1,800 Sq. Ft. – Multiple Spaces

Patriot Properties

717-830-3773

1325 Carter R.

Holliday ISD

Excellent Country Property – 2.5 acres + home

$420,000

Bethann Oswald

Bishop Realtor Group

940-631-4290

3312 Garfield St.

Wichita Falls

Outstanding updates – Large 3 car garage

$150,000

Ann & Denny Bishop

Bishop Realtor Group

940-781-4111

2808 Ecleto Blvd

Wichita Falls

3/2 – 1,569 Sq. Ft.

$219,500

Vivian Kirkpatrick

Domain Real Estate

940-733-5688

276 Wells Rd – IN CONTRACT

Wichita Falls

4/3 – 2,448 Sq. Ft. – On 5 acres in Holliday ISD

$499,900

Tacy Sager

Domain Real Estate

940-337-4311

Homes for Heroes

Kim Roark

Texas Real Estate Executives

940-636-7719

2313 Ellingham Dr.

Wichita Falls

3/3.5 – 3,380 Sq. Ft.

$449,000

Dana Ross

RE/MAX Elite Group

940-733-3376

1530 W College St.

Jacksboro

5 Bed / 2 Bath – 3,919 Sq. Ft.

$415,000

Dylan Slade

Parker Properties Real Estate

940-366-3313