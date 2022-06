5340 Waterford Dr.

Open House Sat 1-2 & Sun 2-3

Wichita Falls

4/3 – 2,971 Sq. Ft.

$588,000

Vivian Kirkpatrick

Domain Real Estate

940-733-5688

4835 Shenandoah Dr

Wichita Falls

3/2 – 1,719 Sq Ft Sq. Ft.

$274,900

Tacy Sager

Domain Real Estate

940-337-4311

6 Donnie Circle – Cul-de-sac

Wichita Falls

New on Market – Over 2,600 Sq. Ft.

$324,900

Bethann Oswald

Bishop Realtor Group

940-632-4190

Homes for Heroes

Kim Roark

Texas Real Estate Executives

940-636-7719

4109 Shady Grove Ln

Wichita Falls

4/4 – 3,956 Sq. Ft.

$699,000

Dana Ross

RE/MAX Elite Group

940-733-3376

4006 Featherston Ave

Wichita Falls

3/1.5 – 1,148 Sq. Ft.

$155,000

Tamara Kluver

eXp Realty

940-642-7364