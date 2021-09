1501 A Johnson Rd

Iowa Park

3/2 – 1,587 Sq. Ft.

$249,900

Brittany Ratliff

McGregor Real Estate Group

940-704-5540

3901 Lenore Dr

Wichita Falls

14.27 Acres

$159,500

Ryan Wegmann

Margaret Hutson Realty

940-782-1830

2000 Windmill Lake Ave

Wichita Falls

3/2/2002 – perfection plus

$252,000

Ann & Denny Bishop

Bishop Realtor Group

940-781-5268

4 miles west of Byers – New Price

Coastal & Native Pasture – 188 acres Sq. Ft.

$2,150 per acre

Ann & Denny Bishop

Bishop Realtor Group

940-217-4662

1715 Rockridge Dr.

Wichita Falls

4/2.5 – 2,114 Sq. Ft.

$269,900

Vivian Kirkpatrick

Domain Real Estate

940-733-5688

2818 Fleming Rd.

Wichita Falls

4/2 – 2,074 Sq. Ft.

$134,000

Kate Richardson,

Sager Team

Domain Real Estate

940-631-3902

Windthorst Hilltop

Windthorst

90 Acres on FM 1951

$495,000

Stephen Turner

Turner Country Properties

940-636-7039

861 E State Hwy 258

Wichita Falls

3/2 – 2,300 Sq. Ft. 7.96 Acres

$259,900

Tamara Kluver

Strategic Realty

940-642-7364

4728 Hollandale – In Contract

Wichita Falls

3/2 – 1,400 Sq. Ft.

$159,000

Marc McCown

Domain Real Estate

940-704-0541