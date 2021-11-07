Texoma high school football and volleyball playoff matchup details

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Class 5A Football

-RIDER VS CARROLLTON CREEKVIEW
7 P.M. FRIDAY AT MEMORIAL STADIUM

-GRAPEVINE VS WFHS
7 P.M. THURSDAY AT GRAPEVINE

Class 4A Football

-HIRSCHI VS. PAMPA
7 P.M. FRIDAY AT FRENSHIP

-GRAHAM VS. SANGER
7 P.M. FRIDAY AT ALEDO

-IOWA PARK VS. VAN ALSTYNE
7 P.M. FRIDAY AT SAGINAW CHISHOLM TRAIL

Class 3A Football

-HOLLIDAY VS. JACKSBORO
7 P.M. THURSDAY AT GRAHAM

-HENRIETTA VS. MILLSAP
7 P.M. FRIDAY AT BIRDVILLE

-CITY VIEW VS. EASTLAND
7 P.M. FRIDAY AT SEYMOUR

Class 2A Football

-WINDTHORST AT HICO
7 P.M. THURSDAY AT HICO

-PETROLIA VS. SANTO
7 P.M. FRIDAY AT GRAHAM

-ARCHER CITY VS. CROSBYTON
6 P.M. THURSDAY AT ABILENE (SHOTWELL)

-SEYMOUR VS. LOCKNEY
7 P.M. THURSDAY AT JIM NED

-OLNEY VS. RALLS
7 P.M. THURSDAY AT SWEETWATER

-QUANAH VS. ROSCOE
6 P.M. THURSDAY AT POST

Class 1A Football

-KNOX CITY VS. BORDEN COUNTY
7 P.M. FRIDAY AT JAYTON

-NEWCASTLE VS. UNION HILL
6:30 P.M. THURSDAY AT RIO VISTA

-BENJAMIN VS. JAYTON
7 P.M. THURSDAY AT KNOX CITY

-THROCKMORTON VS. FANNINDEL
6:30 P.M. THURSDAY AT SPRINGTOWN

Class 3A Volleyball

-HOLLIDAY VS PEASTER
7 P.M. MONDAY AT GRAHAM

-HENRIETTA VS BROCK
6:30 P.M. TUESDAY AT BRIDGEPORT

Class 2A Volleyball

-ARCHER CITY VS LINDSAY
6:30 P.M. MONDAY AT PARADISE

-QUANAH VS ALBANY
6 P.M. TUESDAY AT MUNDAY

Class 1A Volleyball

-NORTHSIDE VS VERIBEST
6:30 P.M. TUESDAY AT ALBANY

-BENJAMIN VS WATER VALLEY
6:30 P.M. TUESDAY AT ABILENE WYLIE

-PRAIRIE VALLEY VS BRYSON
6:30 P.M. TUESDAY AT WINDTHORST

-ELECTRA VS GRAFORD
6 P.M. TUESDAY AT OLNEY

TAPPS 1A Volleyball

-WICHITA CHRISTIAN VS ALCUIN SCHOOL
6 P.M. TUESDAY AT ALCUIN

-CHRIST ACADEMY VS PLAINVIEW CHRISTIAN
6 P.M. TUESDAY AT CHRIST ACADEMY

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