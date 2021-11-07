Texoma high school football and volleyball playoff matchup details

Class 5A Football
-RIDER VS CARROLLTON CREEKVIEW
7 P.M. FRIDAY AT MEMORIAL STADIUM
-GRAPEVINE VS WFHS
7 P.M. THURSDAY AT GRAPEVINE
Class 4A Football
-HIRSCHI VS. PAMPA
7 P.M. FRIDAY AT FRENSHIP
-GRAHAM VS. SANGER
7 P.M. FRIDAY AT ALEDO
-IOWA PARK VS. VAN ALSTYNE
7 P.M. FRIDAY AT SAGINAW CHISHOLM TRAIL
Class 3A Football
-HOLLIDAY VS. JACKSBORO
7 P.M. THURSDAY AT GRAHAM
-HENRIETTA VS. MILLSAP
7 P.M. FRIDAY AT BIRDVILLE
-CITY VIEW VS. EASTLAND
7 P.M. FRIDAY AT SEYMOUR
Class 2A Football
-WINDTHORST AT HICO
7 P.M. THURSDAY AT HICO
-PETROLIA VS. SANTO
7 P.M. FRIDAY AT GRAHAM
-ARCHER CITY VS. CROSBYTON
6 P.M. THURSDAY AT ABILENE (SHOTWELL)
-SEYMOUR VS. LOCKNEY
7 P.M. THURSDAY AT JIM NED
-OLNEY VS. RALLS
7 P.M. THURSDAY AT SWEETWATER
-QUANAH VS. ROSCOE
6 P.M. THURSDAY AT POST
Class 1A Football
-KNOX CITY VS. BORDEN COUNTY
7 P.M. FRIDAY AT JAYTON
-NEWCASTLE VS. UNION HILL
6:30 P.M. THURSDAY AT RIO VISTA
-BENJAMIN VS. JAYTON
7 P.M. THURSDAY AT KNOX CITY
-THROCKMORTON VS. FANNINDEL
6:30 P.M. THURSDAY AT SPRINGTOWN
Class 3A Volleyball
-HOLLIDAY VS PEASTER
7 P.M. MONDAY AT GRAHAM
-HENRIETTA VS BROCK
6:30 P.M. TUESDAY AT BRIDGEPORT
Class 2A Volleyball
-ARCHER CITY VS LINDSAY
6:30 P.M. MONDAY AT PARADISE
-QUANAH VS ALBANY
6 P.M. TUESDAY AT MUNDAY
Class 1A Volleyball
-NORTHSIDE VS VERIBEST
6:30 P.M. TUESDAY AT ALBANY
-BENJAMIN VS WATER VALLEY
6:30 P.M. TUESDAY AT ABILENE WYLIE
-PRAIRIE VALLEY VS BRYSON
6:30 P.M. TUESDAY AT WINDTHORST
-ELECTRA VS GRAFORD
6 P.M. TUESDAY AT OLNEY
TAPPS 1A Volleyball
-WICHITA CHRISTIAN VS ALCUIN SCHOOL
6 P.M. TUESDAY AT ALCUIN
-CHRIST ACADEMY VS PLAINVIEW CHRISTIAN
6 P.M. TUESDAY AT CHRIST ACADEMY