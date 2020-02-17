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Birthdays & Anniversaries 02-17-2020

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HERE ARE SOME FAMOUS PEOPLE BORN ON THIS DATE

MICHAEL JORDAN (56) ED SHEERAN (28) JOSEPH GORDON LEVITT (38)

LOCAL TEXOMA BIRTHDAYS & ANNIVERSARIES

BILL HARDMAN
KENNETH GILMORE (64)
LACI MEDLINGER (38)
MILES DYSON
CRISTAL BERRY
MADDOX HAMILTON (2)
DUSTI BUTLER (14)
SCOTT VOREL (65)
BIBBY COBBLE (67)
KRYSTLE BROM
VIVIAN UMLAH (83)

RONNIE & CHERYL KAYS (47 YEARS)
SCOTT & JJ BELCHER (24 YEARS)

IF YOU HAVE ANY BIRTHDAYS YOU WOULD LIKE US TO MENTION ON OUR SHOW PLEASE E-MAIL THEM TO: BIRTHDAYS@KFDX.COM.

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