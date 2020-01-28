ABOUT: SHEPPARD AFB ELEMENTARY SCHOOL WILL PRESENT EMMA JV, A POP MUSICAL. THIS MUSICAL IS BASED ON THE NOVEL EMMA BY JANE AUSTEN, BUT CLOSELY RESEMBLES THE 1995 MOVIE, CLUELESS, ALSO BASED ON THE CLASSIC NOVEL. THE CAST IS MADE UP THIRTY-TWO 4TH, 5TH, AND 6TH GRADE THEATRE STUDENTS FROM SHEPPARD ELEMENTARY, AND INCLUDES MANY POP HITS SUCH AS WHITNEY HOUSTON’S HOW WILL I KNOW AND I WANT TO DANCE WITH SOMEBODY, SARA BAREILLAS’ KING OF ANYTHING AND BRAVE, AS WELL AS, CLASSIC SONGS LIKE CHAPEL OF LOVE AND YOU CAN’T HURRY LOVE.
DATE: MONDAY, FEBRUARY 3, 2020
PLACE: THE FORUM, 2120 SPEEDWAY
TIME: 7:00PM (SHOW RUNS ABOUT 75 MINUTES)
PRICE: TICKETS ARE $3, AND ARE SOLD AT THE DOOR. GENERAL ADMISSION SEATING.